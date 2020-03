Ronaldinho feiert 40er mit Räucher-Schwein im Häfn

Demnach sei Ronaldinho in den vergangenen Tagen niedergeschlagen gewesen. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben nur die Anwälte Zutritt zum Gefängnis. Zuvor hätte Ronaldinho Fans empfangen und Autogramme gegeben. „Wir bieten Vollverpflegung für Gefangene an, aber sie können Essen von draußen bekommen oder drinnen zubereiten“, wird der Direktor zitiert. „Sie machen das in dem Bereich, in dem Ronaldinho ist und er isst, was sie vorbereiten.“