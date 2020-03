Wegen Wacker: Gesamter FAC in der Quarantäne

Grund ist das Auswärtsspiel der 19. und vorläufig letzten Runde der 2. Liga am 7. März bei Wacker Innsbruck. Ausgehend von diesem Datum werde man sich nun bis zum Ablauf der 14-tägigen Frist am Samstag in Quarantäne begeben, hieß es vonseiten des FAC. Das gesamte Bundesland Tirol gilt derzeit als Coronavirus-Risikogebiet.