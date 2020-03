US-Einreisestopp für Großbritannien in Kraft

Chaos bei Kontrollen am Flughafen

Für Rückkehrer aus Europa sind in den USA 13 Flughäfen vorgesehen, an denen kurze Gesundheitskontrollen stattfinden. Der Andrang von Rückkehrern hat in den vergangenen Tagen zu Chaos an den betroffenen Flughäfen geführt. Auf Fernsehbildern und in sozialen Medien waren extrem lange Schlangen von Menschen zu sehen, die dicht gedrängt anstanden - obwohl Amerikaner aufgerufen sind, Menschenansammlungen wegen des Coronavirus zu meiden.