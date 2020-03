Verstärkter Schutz in den Apotheken

Akutkranke dürfen nicht eintreten, stattdessen gibt es einen Zustell-Service. Wilhelm Wulz hat in seiner „Apotheke zum Heiligen Rupertus“ Markierungen, damit die Kunden Abstand halten. Andere Apotheken lassen gar nur noch eine beschränkte Kundenanzahl hinein. In der „Raphael Apotheke“ in Salzburg-Maxglan werden die Mitarbeiter durch Plexiglasscheiben von den Kunden getrennt.