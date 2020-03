Corona-Hotline bei allen Bezirkshauptmannschaften

An den Bezirkshauptmannschaften des Landes und in der Stadt Innsbruck wurden eigene Corona-Hotlines eingerichtet, die ab sofort rund um die Uhr in Betrieb sind. „An diese Hotline können sich vor allem Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter wenden, die Fragen zu den aktuellen Maßnahmen und Entwicklungen haben“, erklärte Landesamtsdirektor Herbert Forster. Die Hotlines stehen laut den Verantwortlichen auch Bürgern zur Verfügung, die unter anderem konkrete Fragen für eine jeweilige Gemeinde haben.