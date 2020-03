Bayern-Boss: Hunderte Millionen Euro „im Feuer“

Solidarität gefordert

„Es steht schon ein größerer dreistelliger Millionen-Betrag für die gesamte erste und zweite Liga im Feuer“, erklärte Rummenigge mit Blick auf Fernsehgelder. Auch deshalb treffen sich am Montag Bundesliga-Vertreter mit jenen der Liga. „Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren. Gleichwohl gilt - auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet“, meinte Watzke.