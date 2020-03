Schwarzenegger klagt Firma auf 10 Millionen Dollar

Wie das Promi-Portal TMZ.com unter Berufung auf die Klageschrift berichtet, sollen die Werbeaktivitäten des russischen Roboterherstellers Schwarzeneggers „hart erarbeiteten und wohlverdienten Ruf als großer Filmstar mindern“. Obwohl er der Verwendung seines Abbilds zu Werbezwecken nie zugestimmt habe, sei er zum „unfreiwilligen Gesicht“ des Produkts geworden, so Schwarzeneggers Anwalt Marty Singer, der in der Vergangenheit in einem ähnlichen Fall für die Witwe von von Rock‘n‘Roll-Legende Elvis, Priscilla Presley, bereits 2,5 Millionen erstreiten konnte.