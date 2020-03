ATP-Tour: Sechs Wochen Pause wegen Corona!

Die ITF entschied genauso wie die ATP und strich sämtliche angesetzte Events für Männer, Frauen, Junioren und auch Beach-Tennis für sechs Wochen aus dem Kalender. Davon betroffen ist auch die Fed-Cup-Endrunde, die vom 14. bis 19. April in Budapest stattfinden hätte sollen. Abgesagt wurde diese bereits am Mittwoch, ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Auch die Relegationsspiele, die am 17. und 18. April in acht teilnehmenden Ländern ausgetragen werden sollten, wurden auf einen zunächst unbekannten Termin verschoben. Fed-Cup-Spiele sind auch Voraussetzung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen, die in diesem Sommer in Japan stattfinden sollen.