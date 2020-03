Mönchengladbach gewinnt trauriges Rheinderby

Borussia Mönchengladbach hat sich in der deutschen Fußball-Bundesliga auf Rang vier geschoben. Das Team von Trainer Marco Rose setzte sich am Mittwochabend im Nachtragsspiel gegen den 1. FC Köln mit 2:1 durch und zog an Bayer Leverkusen vorbei. Für ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer und Co. war es der 50. Derbysieg gegen die zehntplatzierten Kölner, bei denen Florian Kainz bis zur 66. Minute spielte.