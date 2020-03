NBA-Geisterspiele? James: „Würde nicht spielen“

„Spiele ohne Fans? Nein, das ist unmöglich... Ich würde nicht spielen“, sagte Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers nach dem 113:103-Sieg über Leader Milwaukee Bucks kategorisch. Verglichen mit anderen Ländern ist die Zahl der Krankheits- und Todesfälle in den USA durch Covid-19 noch gering. Bisher sind nach offiziellen Angaben 15 Menschen in den Vereinigten Staaten an dem Virus gestorben.