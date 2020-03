Nazi-Profil auf Steam: FPÖ-Politiker in Bedrängnis

Ein FPÖ-Kandidat in einer oststeirischen Gemeinde kommt zwei Wochen vor den Gemeinderatswahlen am 22. März in Bedrängnis. Wie die FPÖ-kritische Facebook-Seite „FPÖ Fails“ am Donnerstag darstellte, soll der Politiker im beliebten Gaming-Dienst Steam unter den Pseudonymen „Heinrich Himmler“ und „Adolf Hitler der Führer“ aktiv gewesen sein. SS-Anführer Himmler hatte der Mann offenbar auch als Profilbild eingestellt. Er selbst bestreitet alles, die Landes-FPÖ will den Rechtsweg bestreiten.