Corona-Infizierter war im Fanblock der Gäste

Als die heimischen Behörden von Deutschland über die Erkrankung des Fußballfans informiert wurden, verhängten sie am Montag in beiden Hotels vorsorglich Quarantäne über insgesamt 18 Angestellte, die in engerem Kontakt mit dem Mann gewesen sein dürften. Zudem wurden in den Häusern entsprechende Reinigungsarbeiten durchgeführt.