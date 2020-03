Fußballfan reiste mit Coronavirus nach Salzburg

Am Sonntag informierten die Frankfurter Behörden das städtische Gesundheitsamt darüber, dass sich ein mit dem Virus infizierter, etwa 30 Jahre alter deutscher Fußballfan in der Vorwoche in Salzburg aufgehalten hatte, informierte Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) am Montag bei einem Pressegespräch. Der Hesse hatte von 18. bis 20. Februar die italienische Stadt Bergamo besucht, dort nicht näher genannten Kontakt mit einer Italienerin und dürfte sich so infiziert haben.

Am 26. Februar reiste er mit dem Zug in die Mozartstadt und nächtigte dort zunächst im Hotel Meininger. Weil das Fußballspiel wegen der Sturmwarnung dann von Donnerstag auf Freitag verschoben wurde, blieb er eine zweite Nacht in Salzburg und nächtigte im Yoho Hostel.