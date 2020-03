Das magische Jubiläum an Marcels Geburtstag

Die FIS hält sich damit weiter strikt an die Vorgaben und Empfehlungen der jeweiligen nationalen Behörden. So war’s in Hinterstoder. Und so wird auch in Norwegen, Slowenien (Kranjska Gora) und Italien (Cortina/Entscheidung am Freitag!) weiter je nach Corona-Entwicklung entschieden. Auch Pinturault hofft trotz Führung darauf, dass so viel wie möglich gefahren wird. Er möchte auf keinen Fall eine Entscheidung am grünen Tisch: „Ich würde mir wünschen, dass es noch alle Rennen gibt. Aber wir müssen abwarten, was die nächsten Tage bringen.“