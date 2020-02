Anzengruber ist Innsbrucks neuer Vizebürgermeister

Die Stadt Innsbruck hat einen neuen zweiten Vizebürgermeister: Johannes Anzengruber (ÖVP) wurde am Donnerstag bei einer Sitzung des Gemeinderats in diese Funktion gewählt. Der Wirtschaftsbündler und bisherige Mandatar folgt in dieser Funktion seinem Parteikollegen Franz Xaver Gruber nach, der seit 2010 im Stadtsenat vertreten war.