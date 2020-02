Großkampftag im Pflegesektor für 35-Stunden-Woche

Im Ringen um eine Lösung bei den KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft greifen die Gewerkschaften zu plakativen Maßnahmen. Am Donnerstag entrollten sie im Rahmen der zweitägigen Streikmaßnahmen ein Großtransparent an einer Hausfassade in Wien-Leopoldstadt. Die Aufschrift: „35 Stunden sind genug - gerechte Arbeitszeit jetzt!“ Am Nachmittag versammelten sich 1500 Streikende zu einem Protestmarsch auf das Sozialministerium. Sie hielten Transparente mit Slogans wie „Geld oder Leben“ und kritisierten vor allem die „anhaltende Arroganz“ der Arbeitgeber bei den Verhandlungen.