Er verdient vor der Matura schon sein eigenes Geld

Unsere knapp 500 Zeitungszusteller in Salzburg sind eine wesentliche Säule für den Erfolg der „Krone“. In den nächsten Tagen stellen wir stellvertretend für alle Zusteller Kollegen vor. Insgesamt werden täglich rund 100.000 Zeitungen verteilt. Wer auch Interesse hat - Alle Informationen zum Job am besten per Email: office@salzburglogistik.at