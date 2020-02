Kickl setzt sich für mehr direkte Demokratie ein

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Mittwoch angekündigt, dass er in der morgigen Plenarsitzung einen Antrag einbringen möchte, der sich der direkten Demokratie widmet. Konkret gehe es um den „blauen Langzeit-Wunsch“, nach der Schaffung von verpflichtenden Volksbefragungen, ab einem Zuspruch von vier Prozent bei Volksbegehren. Die türkis-grüne Regierung habe laut Kickl „kein Interesse“ an diesem Thema.