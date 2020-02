Schweiz-Asse: „Nationencup interessiert uns nicht“

918 Punkte liegen die Eidgenossen nun schon vor dem ÖSV. Jubelsprünge gibt es bei Janka dennoch keine, ganz im Gegenteil. „Da wird im Moment ein Riesentamtam gemacht, aber für uns Rennfahrer ist das gar nicht so maßgebend. In den letzten 30 Jahren haben wir auch nie auf diese Wertung geschaut. Doch jetzt wird es vor allem von den Medien aufgeblasen“, so der 33-Jährige gegenüber dem Schweizer „Blick“.