DIESER Mann soll den Abstieg der Admira abwenden!

Die Trainer-Karriere des in 129 Stuttgart-Spielen unter Trainer Magath aufgelaufenen Soldo war in den vergangenen Jahren etwas ins Stocken geraten, nachdem die ersten Jahre von durchaus respektablen Erfolgen geprägt gewesen waren. So hatte Soldo Kroatiens Rekordmeister Dinamo Zagreb im Frühjahr der Saison 2007/08 zu Meistertitel und Cup-Triumph geführt. Ein Jahr später heuerte er dann in Deutschland an, wo er den 1. FC Köln auf Platz 13 in der Bundesliga führte - wenn auch mit medial etwas kritisch gesehenem Defensiv-Fußball.