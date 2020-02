Salzburgs Schützen: „Mit dem Lärm muss man leben“

Christian Zinnburg, Chef der Festungs-Prangerstutzenschützen, kann über die Klage nur den Kopf schütteln: „Ich glaube nicht, dass es auch noch Schalldämpfer braucht.“ Das Wann und das Wo sei immer die Frage: So findet selbst Zinnburg „unsinnig“, um 6 Uhr früh zu schießen. Aber es ist Tradition: „Ein 200 Jahre alter Brauch“, so Verbands-Vize Josef Braunwieser. Gerade am Land müsse man mit dem Knallen leben: „Es geht aber nur miteinander und nicht gegeneinander.“ Beschwerden gäbe es selten, und wenn dann von zugezogenen Leuten. Meist reiche ein „vernünftiges Gespräch“, um die Sache zu lösen. Salzburgs Vereine würden das Schießen sonst auf Wunsch hin auch vorankündigen.