Haber tritt als Präsident des Fiskalrats zurück

Als Grund gab Haber an, sich voll auf seine Funktion als Vize-Gouverneur der Nationalbank konzentrieren zu wollen. Eine Unvereinbarkeit seiner beiden Positionen im Fiskalrat und in der Nationalbank sah er laut eigenen Aussagen nicht. Laut „Presse“ äußerte die Europäische Zentralbank (EZB) aber diesbezügliche Bedenken, was nun zum Rücktritt des 47-Jährigen führte, der lange als ÖVP-Personalreserve galt.