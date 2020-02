Internet tot: Landesweite Netzstörung bei „Drei“

Gesammelt werden solche Störungsmeldungen auf der Melde-Website allestoerungen.at, die sich in der Vergangenheit als gute Anlaufstelle bei Problemen mit Festnetz- oder Mobilfunkbetreibern erwiesen hat. Die Seite gibt Aufschluss darüber, wie groß das Ausmaß einer Störung ist. Auch am Donnerstagnachmittag schlug der Störungsdetektor an, zahlreiche „Drei“-Kunden meldeten Probleme mit dem Internetempfang.