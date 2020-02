„Neidisch!“ Djokovic-Vater lästert über Federer

„Wird der größte Tennisspieler aller Zeiten“

Trotz seiner großen Erfolge hatte Djokovic in Grand-Slam-Endspielen gegen Federer oder auch Rafael Nadal stets den Großteil der Fans gegen sich. „Niemand in der Geschichte des Sports, nicht nur im Tennis, nimmt Niederlagen so hin wie Novak. Wenn er verliert, geht er von selbst auf seine Gegner zu, gratuliert ihnen, küsst sie und sagt ihnen, ‘Bravo, Meister, du warst heute besser als ich.‘ Und dennoch hat er noch nie eine Fair-Play-Auszeichnung erhalten, wie sie Federer ständig ausgehändigt wird“, beklagt Srdjan Djkovic.