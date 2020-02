Djokovic-Vater: Respektlosigkeit gegenüber Thiem

Seit Jahren hadert Tennisstar Novak Djokovic trotz seiner großen Erfolge. In Grand-Slam-Endspielen gegen Roger Federer oder Rafael Nadal hatte er stets den Großteil der Fans gegen sich. „Ich verstehe nicht, warum sie mich nicht ebenfalls so lieben“, rätselte der Serbe oftmals durch die Blume. Das liegt in erster Linie vielleicht nicht an Novak selbst, sondern auch an seinem Umfeld. Wenn etwa sein streitsüchtiger Vater Srdjan sich wieder einmal zu einem Rundumschlag hinreißen lässt, wie nun in serbischen Medien. Eine Kolumne von Gernot Bachler.