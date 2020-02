Salzburg baut im Hexenkessel auf Treff-Sicherheit!

Von Liverpool bis Neapel

Salzburg wird jedenfalls versuchen, sämtliche Nebengeräusche abzustellen. Die eigene Bilanz verleiht auch genügend Zuversicht. Einmal in Neapel, dreimal in Liverpool, viermal in Genk: Salzburg hat in der Champions League in der Fremde acht Tore geschossen. Leer will man auch in Frankfurt nicht ausgehen.