Kein Training! Shiffrins Rückkehr ist völlig offen

Die Rennen in Sotschi und Garmisch hatte Shiffrin ausgelassen. Eine Rückkehr beim Technik-Doppel am Wochenende im frühlingshaften Kranjska Gora ist ebenfalls kein Thema. Shiffrin weilt nach wie vor in den USA. Ein Training im steirischen Obdach hat sie abgesagt. Ihre Betreuer-Crew ist in Bereitschaft - doch keiner weiß, wann sie zurückkehrt. Und ob sie überhaupt heuer noch Rennen fährt.