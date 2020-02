Wiener Singles knacken den Code zum Herzen

Will man Menschen kennenlernen, so gibt es heutzutage die unterschiedlichsten Möglichkeiten dazu. Entweder, man spendiert einen Drink in einer Bar, schnappt sich das Smartphone und begibt sich auf die Suche nach einem Tinder-Match. Oder aber man lässt sich gemeinsam mit fremden Leuten in einen Raum einsperren. Wie es etwa am Valentinstag im Wiener Escape Room „First Escape“ der Fall war. Und das ist ganz sprichwörtlich gemeint. Dort nämlich haben sich Singles in Teams zusammengefunden, um eine Stunde lang gemeinsam knifflige Rätsel zu lösen und dabei neue Leute - und vielleicht sogar die große Liebe - kennenzulernen. Ob‘s geklappt hat? City4U hat sich den Spaß natürlich nicht entgehen lassen!