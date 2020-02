Ikea will XXXLutz überholen

Weitere kleinere Filialen in Landeshauptstädten könnten folgen. Zweitens will er 2021 mit dem Vermieten von Möbeln starten. Gedacht ist insbesondere an Büro- und Kindermöbel, nicht aber Küchen und Bäder. Ausgebaut wird weiters der Rück- und Weiterverkauf gebrauchter Waren mittels App. Nachhaltigkeit wird überhaupt Kernstrategie (z. B. Recyclingplastik, Stoffe etc.).