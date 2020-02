Scherz über Coronavirus: England-Star sagt Sorry

Seine Entschuldigung veröffentlichte Alli nun per Video auf der chinesischen Online-Plattform Weibo. „Es war nicht lustig, das hab ich gleich gemerkt und es wieder gelöscht“, sagte er. „Ich hab mich selbst und den Klub enttäuscht. Darüber sollte man keine Scherze machen. Ich schicke meine ganze Liebe, meine Gedanken und Gebete an alle in China.“