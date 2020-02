So erlebten die „Krone“-Leser Sturmtief „Petra“

In Oberösterreich und Salzburg kam es zu großflächigen Stromausfällen, Bäume wurden geknickt oder gar entwurzelt und in Wien mussten aufgrund der heftigen Sturmböen Parks geschlossen werden. Auch unsere Leser erzählten, wie sie den stürmischen Vormittag erlebten. Matheus90 berichtete, seine Mülltonnen hätten sich in der Einfahrt selbstständig gemacht. Er habe sie in der Früh behelfsmäßig angebunden und sei nun gespannt, was ihn nach der Arbeit erwarte.