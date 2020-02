Tief „Petra“ wütet mit orkanartigen Sturmböen

Turbulentes Wetter am Dienstag in Österreich: Tief „Petra“ sowie dessen zugehörige markant ausgeprägte Kaltfront bringen verbreitet starken Wind und Niederschlag. Seit den frühen Morgenstunden wütet der Sturm in weiten Teilen des Landes. Tausende Haushalte in Ober- und Niederösterreich waren Stunden ohne Strom. Mit Böen von mehr als 150 km/h ist das Sturmtief in den vergangenen 24 Stunden über den Semmering in Niederösterreich gefegt. Auch große Neuschneemengen kommen dazu, erst am Mittwoch beruhigt sich die Situation wieder.