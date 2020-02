Wo Hund und Katz in Salzburg rasch Hilfe erhalten

Kein Einzelschicksal: Auch die ehemaligen Tierkliniken in Kuchl und Oberalm gibt es in dieser Form nicht mehr. Einzig das Tierspital in Seekirchen trägt den Status noch. Alle Kriterien dafür werden aber nicht erfüllt. Kritikpunkt: Auf der Seite der Veterinärdirektion Salzburg, wo alle Bereitschaftsdienste der Ärzte gelistet sind, ist die Tierklinik Seekirchen nicht durchgehend eingetragen. Laut der Österreichischen Tierärztekammer ist eine 24-Stunden-Rufbereitschaft aber Voraussetzung für den Status einer Klinik. „Schwierig ist das vor allem bei massiven Engpässen“, so Thomas Oppeneiger, Veterinär in Seekirchen. „Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist für Salzburg aber extrem wichtig“, ergänzt Regina Balog, Mitarbeiterin des ehemaligen Vereins „Katzenfreunde“.