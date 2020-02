BVB im Haaland-Rausch: „Mix aus Lewa und Auba“

Als Erling Haaland den Rasen verließ, bebte das Stadion. Den starken Auftritt des 19-jährigen Dortmunder Neuzugangs, der auch beim 5:0 über Union Berlin doppelt traf, würdigten die Fans bei seiner Auswechslung mit Ovationen. Die in der deutschen Fußball-Bundesliga bisher unerreichte Quote von sieben Toren in den ersten drei Spielen hinterließ bei allen Beteiligten Eindruck - selbst beim Gegner.