Schottlands einziger NBA-Spieler mit 39 verstorben

Über die Ursache seines Todes herrscht Ungewissheit. Archibald spielte schon in Schottland Basketball. Für die Mittelschule zog er in die USA. Nach Jahren erfolgreicher Uni-Basketballs 2002 von den Memphis Grizzlies gedraftet. Außer in Tennessee spielte er bei den Phoenix Suns, bei den Toronto Raptors und bei Orlando Magic. Er bestritt insgesamt 44 Spiele. Archibald ist bis heute der einzige Schotte, der es in die NBA geschafft hatte.