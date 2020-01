Schweizer Ski-Star lästert über Stimmung in Kitz

Gut 50.000 Ski-Fans zog es am Samstag in die 8000-Einwohner-Stadt. Seiner Meinung nach stand aber nicht der Sport im Vordergrund. „Viele sind hier wegen sich selber. Andere haben noch andere Gründe, um hier zu sein, und den Sport gibt‘s da so nebenbei auch noch. Etwa so kommt es einem vor“, schilderte Janka.