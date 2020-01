Lazaro gibt Leipzig Korb und wechselt zu Newcastle

Nun ist es so weit: ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro verlässt nach rund einem halben Jahr den italienischen Topklub Inter Mailand! Statt in der Serie A, in der er für die Nerazzurri nie über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen war, geht es für den 23-Jährigen nun bei Newcastle United in der englischen Premier League weiter …