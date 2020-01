Hoffnung liegt auf der „Generation Emil“

Was unsere Zukunft angeht, sind viele pessimistisch.

Ja, Dystopien sind weit verbreitet. Ich setze da einen hoffenden, von viel Optimismus geprägten Gegenpunkt. Wissen Sie, ich bin am Wochenende zum ersten Mal Opa geworden. Mein Enkel heißt Emil, und ich werde in Graz über Emils Welt sprechen. Denn er gehört einer Generation an, die das 22. Jahrhundert erleben wird. Und er wird eine nie geahnte Freiheit erleben. Schon heute sind Wissen und Information dank Internet und Smartphone global. Das wird sich noch verstärken. Die Veränderungen kommen in einem rasanten Tempo, das die Grenzlinien von Gegenwart und Zukunft verschwimmen lässt.