Was ist ein LEI Code und wo bekomme ich diesen?

Die Ausgabe einer Legal Entity Identifier Nummer wird durch LOUs (Local Operating Units), die von GLEIF ( Global Legal Entity Identifier Foundation) anerkannt sind, durchgeführt. Allein in Deutschland müssen tausende Unternehmen die weltweit gültige neue Identifikationsnummer Legal Entity Identifier (LEI) beantragen. Seit dem 3. Januar 2018 gilt für Unternehmen in Europa die Pflicht zum Führen eines LEI, wenn sie am Wertpapierhandel teilnehmen. Diese Pflicht ergibt sich aus der Neufassung der Richtlinie 2014/65/EG über Märkte für Finanzinstrumente der Europäischen Union. Kann sich ein Unternehmen oder eine Stiftung bei Vornahme einer meldepflichtigen Finanztransaktion nicht durch einen LEI identifizieren, führen die Banken ab dem 3. Januar 2018 die Transaktion nicht mehr aus. Eine Liste aller LEI-Vergabestellen oder LOUs ist auf der Internetseite der GLEIF verfügbar. GLEIF hat darüber hinaus das Konzept der „Registrierungsstelle“ eingeführt, um die LEI-Vergabe weiter zu optimieren. Eine Registrierungsstelle unterstützt Rechtsträger beim Zugriff auf das Netzwerk der LEI-Vergabestellen.