Zwei Millionen für Sturm?

Die derzeitige Ruhe im Sturm-Camp im türkischen Belek wurde am freien Mittwoch durch ein Transfergerücht gestört: Mittelfeld-Abräumer Juan Dominguez soll laut eines unbestätigten Internet-Gerüchts in seiner Heimat Spanien in den Fokus von Celta Vigo (den Klub des Ex-Salzburg-Trainers Oscar Garcia) gerückt sein. Die Spanier seien sich bereits mit dem Spieler einig, würden zudem zwei Millionen Euro Ablöse für Dominguez, dessen Vertrag bei Sturm im Sommer endet, bieten. Die „Krone“ fragte bei Sturms sportlich Verantwortlichen nach.