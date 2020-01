Ski-Boss watscht Deutschlands Top-Skifahrerin ab

„Leistungsentwicklung unterschätzt“

„Wir haben die rasante Leistungsentwicklung in der Disziplin Riesenslalom unterschätzt“, so Maier. Saisonübergreifend wartet Rebensburg schon seit sechs Rennen auf ein Podest. Eine lange Durststrecke, die es in ihrer erfolgreichen Karriere bisher noch nicht gegeben hatte.