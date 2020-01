Maierhofer: Vertrag in der Schweiz aufgelöst

In der aktuellen Saison erzielte Maierhofer nur noch zwei Treffer. Details zur Auflösung gab der Klub nicht bekannt. Im November hatte sich der exzentrische Stürmer, der sich selbst „Major“ nennt, mit einem Facebook-Posting selbst ins Abseits gestellt. Er hatte nach einem 0:3 in Wil, bei dem er 90 Minuten auf der Bank gesessen war, „No Major No Party!“ gepostet. Die Vereinsverantwortlichen werteten dies als Grenzüberschreitung und suspendierten ihn für zwei Spiele. Maierhofer kam danach zwar noch in vier Spielen zum Einsatz - Minuten, die ihm Aarau offenbar für die Rückrunde nicht mehr garantieren wollte.