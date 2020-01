Vor Bayern-Hit: Klinsmann-Trainerlizenz abgelaufen

Am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag (15.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker), trifft Hertha BSC in der deutschen Bundesliga auf den FC Bayern München. Wenige Tage vor dem Spiel sorgt Berlin-Trainer Jürgen Klinsmann für Schlagzeilen. Der Grund: Der 55-Jährige hat keine gültige Trainerlizenz mehr!