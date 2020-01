Traum-Start in die EM: „Fans gaben uns Kraft“

Toller Kampf

Österreich kam in einen Lauf. Führte teils mit bis zu drei Toren - auch im Finish, als selbst Jungstar Hutecek mitgeigen durfte. Nach dem 32:29-Sieg war der Jubel grenzenlos. Teamchef Ales Pajovic forderte mit Blick auf das morgige Duell gegen die gestern in der Schlusssekunde (!) verlierende Ukraine „ruhig zu bleiben“, sagte aber auch erleichtert: „Ich muss meiner Mannschaft gratulieren. Denn sie hat in einem umkämpften Spiel Charakter gezeigt und vor so vielen Fans einen tollen Fight geliefert“