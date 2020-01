SIEG! Österreich schafft Traumstart in Handball-EM

Was für ein toller Start in die Handball-Heim-EM! Team Österreich setzte sich in der Wiener Stadthalle im ersten Spiel von Vorrunden-Gruppe B gegen Tschechien mit 32:29 (13:14) durch und legte damit den Grundstein zum angepeilten Aufstieg. Es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, ehe die Truppe von Trainer Alex Pajovic jubeln durfte. Die nächste Aufgabe am Sonntag (18.15 Uhr) lautet Ukraine - mit einem weiteren Sieg wäre man dem Einzug unter die Top Zwölf zumindest schon sehr nahe. Letzter Gegner ist am Dienstag Mazedonien.