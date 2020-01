Das bringt das Jahr 2020 für „Pokémon“-Fans

Nintendo stellt in diesem ausführlichen Video seine Pläne für seine kultigen „Pokémon“ im Jahr 2020 vor: Der jüngste Ableger „Pokémon: Schwert und Schild“ wird mit zwei Erweiterungen versehen, die Hunderte neue Monster ins Spiel bringen und damit wohl ein Zugeständnis an jene Spieler sind, die sich zum Start des neuen Teils darüber beklagt hatten, dass dieser nicht alle jemals erdachten Pokémon enthalte. Zusätzlich gibt es ein neues Spiel: Am 6. März will man ein Remake des Nintendo-DS-Klassikers „Pokémon Mystery Dungeon“ auf die Nintendo Switch bringen. Eine Demoversion ist bereits verfügbar.