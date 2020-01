„Einwechslung in Minute 77 - das war Verarschung“

Haas-Trauma bei Safar?

An viele seiner Tore erinnert sich Haas noch detailgetreu. Etwa an sein Tor des Jahres 2008, als er mit einem Ferserl Austria-Goalie Safar überlistete. „Bei einer Trainerfortbildung ein paar Jahre später habe ich ihm fast das gleiche Tor noch einmal geschossen. Vielleicht hat er jetzt ein Trauma.“ Oder an sein Tor in der Champions League gegen Panathinaikos. „Ich kam damals frisch von Straßburg gekommen, wurde eingewechselt und habe mit einem ersten Ballkontakt das Tor erzielt.“ Oder als er Rapid-Verteidiger Jürgen Patocka im Sprint-Duell ganz alt aussehen ließ. „Das war nach 15 Sekunden im Hanappi-Stadion. Mario Sara hat einen Fehlpass gespielt, der war ideal für mich, ich habe Patocka überholt und habe mit dem ersten Ballkontakt das 1:0 erzielt. Wir haben in Wien 5:1 gewonnen.“