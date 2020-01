Fürstenfelder Werk erhält eine „Gnadenfrist“

Gewerkschaft und Politik machten mobil und feierten Teilerfolge. Der Abzug einer Produktionslinie in die Slowakei ist zwar fix, die zweite Linie könnte aber doch in Fürstenfeld bleiben. Es laufen seit Dezember Gespräche mit Vorbesitzer Nidec. Positiv: Der Mietvertrag mit Nidec wurde um ein Jahr verlängert. Die Gewerkschaft stellt zwar seit Wochen Warnstreiks in den Raum, hält sich aber noch zurück.