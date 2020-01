Militärchef Zöllner hofft auf mehr Geld für Heer

Freude über neuen Hubschrauber

Die Miliz sehe er als verlässliches zusätzliches Sicherheitselement für Österreich an, besonders zum Schutz kritischer Infrastruktur. Im Herbst gebe es in dem Bereich eine größere Truppenübung in der Steiermark. Bei dem von der neuen Regierung weitergedachten Konzept von einigen Kasernen als „Sicherheitsinseln“ seien die Standorte Gablenz-Kaserne in Graz und die Landwehrkaserne in St. Michael angedacht. Erfreulich sei die Umsetzung der bereits eingeleiteten Hubschrauber-Beschaffung, als Nachfolge der auszumusternden fünfzigjährigen Alouette III, insbesondere im Hinblick auf Katastrophennotlagen.