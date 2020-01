Meister KAC verliert gegen Bozen, Graz souverän

Titelverteidiger KAC und die Black Wings Linz haben am Dienstag im Kampf um den Einzug in die Platzierungsrunde der Top 5 in der Erste Bank Eishockey Liga Rückschläge hinnehmen müssen. Die Linzer unterlagen beim VSV mit 2:3, die Klagenfurter mussten sich dem HC Bozoen daheim mit 0:1 geschlagen geben. Znojmo und Bozen zogen in der Tabelle an dem Duo vorbei.